Renzi si sbilancia: «Chiesa? Dalle informazioni che ho va all’Inter»

L’ex premier Matteo Renzi, durante una diretta Facebook, ha risposto ad un tifoso che dalle informazioni in suo possesso Chiesa vestirà nerazzurro.

Il futuro di Federico Chiesa resta ancora tutto da scrivere. A dire la sua di recente era stato il patron Rocco Commisso. Intervenuto ai microfoni di DAZN aveva lasciato intendere che nulla poteva esser scontato: «Non so se Chiesa partirà. La mia promessa era di non farlo partire l’estate scorsa. Quest’anno però non so». Insomma, un’ammissione di una possibilità che potrebbe diventare sempre più reale e veritiera. Va detto però che la notizia che circola con insistenza è che Chiesa entro la fine di aprile potrebbe rinnovare il proprio accordo con la squadra viola fino al 2024. Ovviamente il futuro però è tutto da scoprire e da decidere. Dietro al prolungamento, infatti, ci potrebbe anche essere una promessa fatta al giocatore: se chiedesse di essere ceduto potrebbe essere accontentato. Ora non resta attendere cosa succederà. Ad accendere la discussione è stato Matteo Renzi…

Per Renzi Chiesa va all’Inter

Se da un lato, quindi, la Fiorentina lavora per il rinnovo di contratto, dall’altro Inter e Juventus restano in pressing per accaparrarsi il cartellino del giovane talento. Sul futuro di Chiesa è intervenuto a sorpresa anche Matteo Renzi, noto tifoso della Fiorentina. In una diretta Instagram ieri sera con il giornalista Enrico Mentana ha svelato: «Leggo un commento su Chiesa, io so dove va. Andrà all’Inter, dalle mie informazioni giocherà lì».

