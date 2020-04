Hakimi, è lui il super colpo della Juventus per la prossima stagione

La Juventus sta pensando di prendere Hakimi, laterale del Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid. E’ esploso in questo campionato segnando anche all’Inter.

La Juventus sta pensando a rifarsi il look in alcune zone del campo. Gli occhi della dirigenza sono puntati soprattutto sul reparto terzini. Nonostante la presenza di Danilo, De Sciglio, Alex Sandro e l’adattamento di Cuadrado, i piemontesi sembrano necessitare di rinforzi. Tra i nomi sul taccuino c’è quello di Ahraf Hakimi. Il marocchino sta facendo bene al Borussia Dortmund e le sue prestazioni stanno attirando l’interesse di tanti club, tra cui appunto la Juventus. Il 21enne è però di proprietà del Real Madrid. Resterebbero quindi da capire in primis le intenzioni degli spagnoli.

Hakimi, rinforzo top per la difesa della Juventus

Sul giocatore, che il 4 novembre compirà 22 anni, ci sono Arsenal, Chelsea, Tottenham, Psg, Juventus, Bayern Monaco e ovviamente il Borussia. Vorrebbe tenersi il suo terzino. Sono tutte in attesa di una decisione definitiva che arriverà – come riporta Mundo Deportivo – solo dopo un confronto tra Hakimi e Zidane. Il calciatore non vuole essere solo la riserva di Carvajal ma vorrebbe giocare con continuità. Se il calciatore dovesse forzare la mano per un addio è probabile che diventi pedina di scambio per un altro colpo e proprio per questo sta prendendo piede l’idea da parte del Real di arrivare ad Haaland mettendo sul piatto Hakimi.

