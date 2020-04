Il terzino del Chelsea è in cima alla lista sia per la Juventus che per Antonio Conte. L’Inter stimola la concorrenza ed è pronta a spendere 30 milioni per Emerson.

Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus ha individuato anche in Emerson Palmieri il sostituto naturale di Alex Sandro. Paratici sogna di arriva a Marcelo del Real Madrid, ma l’ex Roma sarebbe il sostituto ideale dell’attuale brasiliano bianconero. Potrebbe essere inserito nella trattativa con il Paris Saint-Germain per Mauro Icardi (altro discorso di mercato che si intreccia con l’Inter): «La Juventus ha anche già individuato il suo eventuale sostituto (o vice e poi erede, se Alex Sandro restasse) in Emerson Palmieri del Chelsea». Così ha scritto il quotidiano torinese questa mattina.

Emerson Palmieri, che duello con l’Inter

L’Inter tuttavia non starebbe a guardare. Come è già accaduto per Lukaku ed Eriksen, potrebbero esserci delle agevolazioni fiscali che faciliterebbero il suo ritorno in Italia. Conte, che lo ha gia avuto il Chelsea, ha già dato il suo benestare all’operazione e si aspetta che Palmieri vesta il nerazzurro. Non è semplice per entrambe, però, perché non lascerà Stamford Bridge per meno di 30 milioni.

