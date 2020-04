Marcelo torna di moda per la Juventus. Ma la contropartita è pesante

Il Real Madrid è pronto a cedere Marcelo alla Juventus qualora da Torino faccia il percorso inverso De Ligt. A favore dei bianconeri anche un ricco conguaglio.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo “Diario Madridista” pare che i bianconeri siano tornati a pensare a Marcelo. Sì, al terzino del Real Madrid e con grande insistenza anche. Tra l’altro va ricordata la fedele amicizia tra il calciatore e Cristiano Ronaldo che di certo potrebbe influenzare l’affare. Nel caso si dovesse consolidare questa occasione i bianconeri dovranno cercare di piazzare Alex Sandro che ha molto mercato soprattutto in Premier League. L’ex Porto aveva iniziato alla grande la sua avventura a Torino, ma nelle ultime tre stagioni ha vissuto qualche complicazione di troppo. Sulle sue tracce ci sono sempre il PSG e il Man Udt.

Marcelo sì, ma lo scambio è duro: c’è De Ligt

Marcelo gradirebbe la destinazione bianconera dove ritroverebbe l’amico Cristiano Ronaldo. Il Real che non vorrebbe comunque privarsi di uno dei suoi senatori prima della scadenza del contratto fissata per il 2022. L’inserimento nella trattativa di De Ligt, però, potrebbe cambiare le carte in tavola. Per Marcelo Florentino Perez chiderebbe il cartellino del giovane difensore olandese, con ovviamente un ricco conguaglio in favore della Juve vista la differenza di valutazione tra i due giocatori.

