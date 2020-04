Juventus, Ronaldo al lavoro per essere sempre al top

La Juventus attende di conoscere quali saranno i suoi prossimi appuntamenti, ma del resto sono ansiosi di conoscere il proprio futuro anche tutti i club del mondo, fermati a causa del Coronavirus. Nel frattempo ai giocatori non resta altro da fare se non continuare ad allenarsi al meglio, nelle loro abitazioni, per farsi trovare pronti al momento giusto.

Cristiano Ronaldo non è certo un giocatore che ha problemi di spazio, ha tutto l’occorrente per rimanere in forma ed è chiaramente al lavoro, lui che non conosce riposo. Si trova nella sua Madeira, bellissima località portoghese, nella sua nuova casa nella zona di Canical, e come sottolinea la Gazzetta dello Sport ha a disposizione attrezzi, piscine, saune e anche un campo da calcio per continuare a sudare ed essere al top.

Le motivazioni di certo non gli mancano, perché anche se ormai si avvia agli ultimi anni della sua straordinaria carriera, Cristiano Ronaldo è un perfezionista. Sa bene che per rimanere uno dei migliori giocatori del mondo deve continuare a far lavorare al massimo i suoi muscoli. E il portoghese infatti non si risparmia, sta già guardando avanti.

Perché alla ripresa delle ostilità, quando il peggio sarà passato, ci sarà uno scudetto da conquistare con la Juventus e una Champions League alla quale rimanere aggrappati. E poi lo sguardo va oltre, al Pallone d’Oro e ai prossimi Europei con il suo Portogallo. Per vincere non si può altro che fare una cosa, lavorare sodo. Lavorare, lavorare, lavorare. E questo Ronaldo lo sa benissimo.

