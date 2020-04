Kanté alla Juventus, Calciomercato: ecco perché si può fare

N’Golo Kanté è uno dei nomi sul taccuino della Juventus. Ma come potrebbe evolversi la trattativa per il giocatore del Chelsea?

In questi giorni di pausa per la quarantena, il calciomercato è irrimediabilmente tornato di attualità. In casa Juventus sono senza alcun dubbio tanti i profili valutati e osservati. Un nome caldo potrebbe essere quello di N’Golo Kanté. Il centrocampista francese sarebbe tra l’altro una richiesta di Maurizio Sarri, che l’ha già avuto nella sua esperienza al Chelsea.

Calciomercato Juventus, Kanté si avvicina?

Ed ecco che secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it’, i bianconeri vorrebbero accontentare il loro tecnico, che apprezza molto il transalpino e che lo riterrebbe un innesto importante per i suoi schemi tattici. Due però i principali ostacoli. Il primo è rappresentato dalla concorrenza del Psg. Il secondo dal fatto che gli inglesi, che, dal canto loro potrebbero essere interessati a uno scambio. I nomi che potrebbero far vacillare i londinesi sono quelli di Pjanic e Alex Sandro, che farebbero molto comodo alla squadra di Lampard. Insomma, i prossimi mesi saranno quelli decisivi.

