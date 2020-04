Juventus, Cuadrado: “Siamo come una famiglia”

Juan Cuadrado, in una lunga intervista rilasciata a un canale colombiano, ha toccato tantissime tematiche. Ecco le sue parole.

In questo periodo di quarantena sono tanti i calciatori che stanno comunicando tramite social o rilasciando alcune interviste. Questo è il caso di Juan Cuadrado, che ha parlato ai microfoni del canale colombiano ‘Canal Rcn’. Il giocatore della Juventus ha toccato tantissimi temi, tra cui il suo rapporto con la Vecchia Signora: “La Juventus per me è un grandissimo club. Io sono contento di stare qui, perché siamo una famiglia ed è come stare a casa. Ho vinto molti titoli di più di quello che immaginavo e sono molto contento. Spero di restarci a lungo”.

Juventus, ecco le parole di Cuadrado

Il sudamericano si è poi soffermato sulla sua fondazione: “La Fondazione Cuadrado e’ fatta con amici dell’infanzia e il presidente della fondazione Andrei Martinez vuole aiutare i bambini e dar loro la possibilità di giocare a calcio e aiutarli nel trovare poi un lavoro. Abbiamo iniziato così ora c’è anche una parte sulla musica e sul teatro. Al momento sono 100/155 bambini. Questi sono poi un modo di aiutare le famiglie, sono oltre 1000 persone in più’ città. Su questo progetto ci sono molte persone che mi aiutano, dalla famiglia, mia madre ed amici“.

