Juventus, anche Under 23 e Primavera verso il taglio stipendi

In casa Juventus anche la Primavera e l’Under 23 potrebbero adeguarsi alle misure decise in prima squadra per il taglio degli stipendi.

In casa Juventus continua a tenere banco la questione del taglio degli stipendi. La discussione è partita dalla prima squadra, dove in poco tempo è stata raggiunta un’intesa, ma adesso il tutto potrebbe spostarsi all’Under 23 e alla Primavera. Le modalità, come raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’, dovrebbero essere molto simili, anche se il risparmio in questo caso sarà naturalmente e inevitabilmente inferiore.

Taglio stipendi alla Juventus, si adeguano anche Under 23 e Primavera?

Nulla sarebbe stato deciso, ma la trattativa dovrebbe essere partita. Se ne starebbe parlando in questi giorni sui gruppi WhatsApp delle rispettive squadre. L’idea potrebbe essere quella di rinunciare al 30% dello stipendio per quattro mesi, ossia da marzo a giugno. Questo porterebbe a un risparmio di qualche centinaia di migliaia di euro, somma ben lontana dai 90 milioni di euro arrivati dal sacrificio della prima squadra.

Ovviamente all’interno dello spogliatoio non tutti la pensano allo stesso modo. La sensazione però è che presto si dovrebbe arrivare a un accordo. Va comunque detto che gli stipendi dei calciatori della squadra B bianconera non sono paragonabili a quelli della Serie A. In media si guadagna intorno ai 130 mila euro all’anno . Cifre che inevitabilmente scendono quando si parla di Primavera, dove un ingaggio massimo non supera gli 80 mila euro. Tra l’altro l’Under 23 aveva sospeso gli allenamenti già a fine febbraio, dopo i casi di COVID-19 alla Pianese, la squadra affrontata nell’ultimo turno di Serie C il 23 di febbraio. I giocatori hanno osservato i 14 giorni di auto isolamento volontario. Insomma, ora non resta che vedere che cosa succederà e accadrà in questi giorni.

