Van de Beek, è duello tra la Juventus e l’Inter. Sfida in ottica calciomercato

Per portare Van de Beek alla Juventus serviranno non meno di 65 milioni di euro. Occhio però all’Inter che è vigile sul talento dell’Ajax.

Donny Van de Beek piace e non poco alla Juventus da ormai parecchio tempo. L’Ajax ormai da molti anni continua a sfornare talenti davvero fenomenali che attirano l’attenzione di tutti i top club d’Europa ed il centrocampista classe 1997 non fa eccezione. I bianconeri hanno messo da molti mesi gli occhi su di lui. In estate, prima di virare su De Ligt, Paratici aveva provato ad acquistare “in blocco” i due. Il club olandese aveva bloccato il tutto scegliendo di provarsi soltanto del difensore classe 1999.

Le parole dell’agente di Van de Beek

Guido Albers, agente del centrocampista offensivo classe 1997, è stato chiaro sul futuro del suo assistito. «Cosa succederà a Donny? Nessuno lo sa in questo momento. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Non posso dire nulla per rispetto e non posso dire nulla perché alcune cose sono riservate» le sue parole a Voetbal International. Antonio Conte adora i giocatori duttili, in grado di svolgere più compiti in campo e il lanciere è quel tipo di profilo. Paratici che farà? Rimarrà a guardare qualora non arrivi Paul Pogba?

