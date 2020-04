La Juve avrebbe identificato in Karim Benzema le sorti dell’attacco per il futuro, infatti l’occasione di mercato arriverebbe proprio da Madrid, il 9 ideale

Da quanto filtra dalle varie indiscrezioni di mercato, secondo Don Balon, la Juventus avrebbe identificato come partner d’attacco per il presente e futuro il nome di Karim Benzema. Il francese è stato per anni il grande goleador dei blancos che in coppia con Cristiano Ronaldo ha portato -letteralmente- la società madrilena ai vertici d’Europa con il record di 3 Champions League consecutive. Una coppia di attacco talmente affiatata che sarebbe proprio il fenomeno portoghese a spingere perché si realizzi il sogno di vedere Benzema in bianconero nella prossima finestra di mercato. Il numero 9 ideale da affiancare a CR7, così si prospetta la futura campagna acquisti bianconera, alla ricerca di una punta che possa garantire quell’esperienza necessaria a vincere la Champions League, e nonostante l’età non più giovanissima Benzema sembra ancora in grandissima forma.

Calciomercato Juventus, alla ricerca del numero 9 da affiancare a Cr7

Un numero 9 ideale, Karim Benzema può vantare nel suo palmares personale qualsiasi obiettivo che un professionista del pallone vorrebbe, dalla Champions, alle coppe nazionali e, naturalmente, a diversi campionati vinti in blancos. L’occasione id mercato sembra possibile dato che il Real starebbe pensando di rivoluzionare la squadra innescando forze fresche, puntando su profili come l’altro francese Mbappe e Kane. Benzema insieme a Cristiano Ronaldo aveva formato l’attacco perfetto per il Real Madrid garantendo negli anni una mole di gol che ha infranto qualsiasi record mondiale, un’affinità talmente grande che sembra proprio sia destinata a continuare. Sarebbe proprio Cristiano Ronaldo a rivolerlo insieme, infatti avrebbe “spinto” la società bianconera a valutare il profilo di un usato sicuro come il bomber francese, Karim Benzema in bianconero infatti potrebbe essere la grande occasione di mercato per la prossima finestra, con la piena consapevolezza che data l’età non più giovanissima potrebbe essere anche una vera e propria occasione di mercato.

