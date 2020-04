Douglas Costa, Leonardo vuole portarlo a Parigi. La situazione è questa

Douglas Costa non è ritenuto incedibile dalla Juventus che è disposta ad ascoltare offerte. A Parigi lo vogliono e offrono 30 milioni: per adesso sono pochi.

Nonostante la stagione sia ancora tutta da decidere, si pensa già al calciomercato. Lo si fa in maniera molto intensa. In casa Juventus un occhio particolare viene dato soprattutto alle cessioni. Un nome caldo potrebbe essere quello di Douglas Costa, che è sempre bloccato da problemi fisici e infortuni. Un addio in estate non può quindi essere escluso, specialmente se il tutto andrebbe circoscritto ad uno scambio altisonante con un top club europeo. Secondo Tuttojuve il Paris Saint Germain è in forte pressing su di lui. L’attaccante esterno non è al centro del progetto bianconero e potrebbe lasciare Torino al termine dell’anno sportivo.

Douglas Costa verso il Psg?

I campioni di Francia lo avrebbero individuato come il perfetto erede di Angel Di Maria, in uscita dalla Francia a fine stagione. Leonardo è pronto a bussare alla porta di Paratici e a offrire 30 milioni di euro. I bianconeri ne vogliono 40, ma la trattativa potrebbe essere in ogni caso intavolata nelle prossime settimane. Già in inverno il brasiliano era stato molto vicino al Psg, ma non se ne fece nulla. La pista che però porta Douglas Costa a Parigi potrebbe regalare novità su Mauro Icardi…

