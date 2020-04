La Juventus attende il rientro dei giocatori dall’estero

Il 4 maggio potrebbe essere una data importante per la serie A. Il condizionale è sempre d’obbligo, perché l’emergenza Coronavirus purtroppo continua a tenere banco nelle nostre vite e i numeri giornalieri riguardo contagi e vittime non fanno dormire sonni tranquilli. Perché quella potrebbe essere la data giusta per poter tornare sul campo ad allenarsi.

Ovviamente in gruppetti, scaglionati in più fasce orarie e seguendo alla lettera il protocollo medico-sanitario che in questi giorni sta per essere definito. Tutte le squadre, in attesa di capire quale sarà il loro futuro, nel frattempo stanno cercando di riorganizzarsi al meglio. Anche la Juventus, ovviamente, che aspetta il rientro dei suoi giocatori che sono andati via all’estero dopo lo scoppio della pandemia.

Sono nove in tutto, come ricorda La Gazzetta dello Sport. Tuttavia il club bianconero non ha imposto alcuna data riguardo il rientro, tanto più che non esiste alcun termine previsto – e sicuro – per la ripresa delle attività. E’ però necessario sottolineare come per chi rientra dall’estero è prevista una quarantena obbligatoria, per cui questi potrebbero essere per loro i giorni giusti per rientrare in Italia.

Al momento si trovano fuori dai confini italiani, per essere tornati in patria, Rabiot, Danilo, Alex Sandro, Higuain, Khedira, Pjanic, Szczesny, Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo ha raggiunto da tempo ormai la sua famiglia a Madeira, facendo isolamento ma continuando ad allenarsi sodo. Ma anche gli altri, ovviamente, hanno fatto il proprio compito cercando di rimanere in forma per farsi trovare pronti alla ripresa.

