Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Pogba avrebbe cambiato idea

Dalla Spagna arriva un clamoroso dietrofront, infatti Pogba avrebbe cambiato idea e starebbe pensando di rinnovare il suo contratto con il Manchester United

Dalla Spagna arriverebbero delle notizie poco incoraggianti, infatti secondo un noto giornalista spagnolo Guillem Balague, il futuro di Paul Pogba sarebbe tutt’altro che lontano da Manchester. Nella clamorosa inchiesta il giornalista ha rivelato che il francese sarebbe molto vicino ad un rinnovo di contratto con il Manchester United, squadra che in molti erano sicuri avrebbe lasciato a fine stagione. Nonostante la mancata qualificazione in Champions e nonostante un futuro sempre più incerto di una realtà, come quella dei Red Devils che un tempo li vedeva ai vertici del campionato e da un po’ di anni al massimo a metà classifica, il futuro del Polpo sembra ancora improntato alla Premier League. Una clamorosa indiscrezione che chiuderebbe del tutto il sogno del così richiesto #Pogback, il desiderio dei tifosi che ogni giorno non mancano di ricordare su tutti i portali social bianconeri la loro volontà di rivede il centrocampista francese di nuovo in bianconero.

Pogba ancora Manchester United? Secondo il giornalista spagnolo il Polpo sarebbe vicino alla riconferma, un nuovo ricco rinnovo di contratto con qualche certezza in più ma che allontanerebbe del tutto le sirene di mercato, della Juventus ma anche del Real Madrid, infatti oltre ai bianconeri, l’altro grande interessato al profilo del francese sarebbe proprio l’attuale allenatore dei blancos Zinedine Zidane, che avrebbe messo il nome di Pogba come primo nome della lista del mercato per la prossima stagione. Una notizia che destabilizza i piani di calciomercato e che non farà di certo felici i tanti tifosi vogliosi di rivedere il Polpo galoppare a centrocampo all’Allianz Stadium con le sue giocate che hanno fatto innamorare il pubblico bianconero.

