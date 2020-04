Juventus, guai in vista. Higuain vorrebbe restare in Argentina

Nonostante molti giocatori siano già pronti a rientrare, il Pipita ha chiesto alla società bianconera di restare ancora in Argentina preoccupato dall’attuale situazione in cui tutta l’Europa sta sprofondando, a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19. Inoltre non sembra ancora esserci una vera e propria deadline per il rientro dei calciatori bianconeri a Torino e quindi, nonostante Douglas Costa e Pjanic saranno i primi a rientrare, per gli altri non è ancora stata data una data precisa. Intanto il Pipita ha chiesto di poter rimanere ancora in Argentina.

