L’ultima voce di calciomercato sta scatenando polemiche social, infatti il nome di Milik in ottica bianconero non convince una fetta di tifosi della Juve

Il polacco attaccante del Napoli ed ex Ajax Milik è finito nei mirini della Juventus che infatti potrebbe tentare il colpo per la prossima finestra di mercato, con la già piena consapevolezza che il giocatore molto probabilmente non prolungherà la sua permanenza a Napoli con la scadenza dell’accordo siglato fra l’Ajax e Aurelio De Laurentis fino al 2021. Un nome che piace molto all’ex allenatore del Napoli e attuale bianconero Maurizio Sarri che rivorrebbe volentieri il polacco, proprio perché reputa ideale il suo profilo adattato al suo tipo di gioco dinamico e sui fraseggi ed inoltre lo reputa un partner ideale d’attacco per Cristiano Ronaldo. Un numero 9 che piace ma non a tutti, infatti dopo questa clamorosa indiscrezione di mercato, è già nato un vero e proprio scontro social fra tifosi che non sembrano gradire questa preferenza di mercato.

Juventus polemiche fra tifosi sul nuovo attaccante che può arrivare dal Napoli

La notizia del possibile approdo di Milik nella rosa bianconera non sembra convincere alcuni tifosi che con dei messaggi sotto i portali social bianconeri hanno scritto: “Milik sarà pure bravo, ma non è da Juventus”, oppure “La nostra campagna acquisti non può partire da Milik, servono attaccanti di maggiore spessore”.

Ma oltre a chi non è d’accordo c’è anche chi è molto aperto all’idea di vedere un calciatore, comunque ancora giovane e d’esperienza nella realtà bianconera, infatti si possono leggere commenti del tipo: “Meglio Milik che Higuain. Il Pipita ha ormai terminato il suo ciclo alla Juventus”; “Milik è forte, senza infortuni è un ottimo calciatore”. Insomma l’eventualità Milik non sembra convincere tutti ma sappiamo che ad aver ragione, alla fine, saranno sempre i risultati e il campo. Fiducia nella dirigenza che ha sempre dimostrato di saper lavorare con intelligenza scegliendo profili in grado di adattarsi alla perfezione all’occorrenza del mister, un nome che piace all’allenatore Maurizio Sarri che sarebbe felice di poterlo avere fra gli 11 titolari del prossimo anno.

