Icardi in bianconero nella prossima stagione a prezzo di saldo, infatti l’Inter potrebbe essere costretta a venderlo intorno ai 20-25 milioni.

La nuova indiscrezione di mercato vedrebbe Icardi alla Juventus per una cifra di super saldo, infatti praticamente un terzo della cifra pensata inizialmente. Data la crisi finanziaria provocata, come sappiamo, dall’espandersi del Coronavirus che ha messo in ginocchio tutta l’economia mondiale, non solo quella calcistica, molte squadra saranno costrette a “svalutare” sul mercato, proprio a fronte di questa crisi, molti dei giocatori in uscita, ed è il caso dell’Inter. Second un sondaggio di Calciomercato.it, i nerazzurri avrebbero tre giocatori pronti ai saluti per la prossima finestra di mercato, stiamo parlando di: Icardi, Perisic e Nainggolan, che attualmente sono tutti e tre in prestito. Ma proprio per questa crisi economica i nerazzurri potrebbero perdere 100 milioni di euro. Pertanto l’Inter e il ds Marotta sarebbero costretti a cedere l’attaccante argentino per e non oltre 25 milioni di euro. Dato che il riscatto di Icardi era fissato per 70 milioni, ma come sappiamo sia il PSG che lo stesso Icardi hanno fatto capire che questo riscatto non ci sarà, dato che il calciatore vuole a tutti i costi tornare in Italia e, di conseguenza, l’Inter potrebbe essere costretta a cederlo proprio ai rivali bianconeri per una cifra decisamente più vantaggiosa, intorno ai 20-25 milioni di euro. Che tra l’altro era la stessa cifra che aveva offerto Paratici la scorsa estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Serie A, Malagò: “Giusto voler chiudere la stagione, ma mai pensato a un’alternativa”

Calciomercato, Icardi: alla Juventus a prezzo di saldo!

Un super affare che porterebbe Icardi in bianconero ad una cifra davvero davvero vantaggiosa. E in questo caso la prima scelta cadrà certamente su di lui, anche perché i bianconeri avevano già una bozza di contratto con l’attaccante argentino che accetterebbe il passaggio in bianconero molto volentieri, e l’idea di giocare a fianco del compagno di nazionale Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo lo spingerebbero ancora di più. Ora ci sarà da mettersi al piatto delle trattative con Paratici che consapevolmente non si farà perdere l’occasione, dato che il giocatore ha già fatto capire che l’unica destinazione che preferisce è il ritorno in Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Higuain lascia la Juventus, Calciomercato: spunta un’ipotesi clamorosa

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK