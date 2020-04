Calciomercato Juventus, il futuro è dei giovani

Calciomercato Juventus: i bianconeri potrebbero decidere di investire su alcuni giovani. Ma ecco alcuni nomi sul taccuino.

Puntare sui giovani. Potrebbe essere questo il piano e la strategia della Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato. L’obiettivo è quello di ringiovanire la rosa, aumentando però la competitività: questa è la formula, che però è ormai consolidata negli anni. Ma quali sono i nomi sul taccuino? Innanzitutto, come rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, si dovrebbe partire da ciò che c’è già in casa, ossia Bentancur, De Ligt e Demiral. L’uruguaiano è sempre più centrale nel progetto di Sarri, che intende farne l’erede di Pjanic, come si è visto nello scontro diretto con l’Inter, quando il bosniaco è finito in panchina. I due difensori invece sembrerebbero destinati a diventare gli eredi di Bonucci e Chiellini e quindi a essere il muro difensivo del futuro.

Calciomercato Juventus, quanti giovani nel mirino?

Ma potrebbero essere tanti i nomi che allargherebbero la pattuglia. Il primo è quello di Luca Pellegrini, in prestito al Cagliari e però già pronto a tornare alla base. Chi dovrebbe fare il suo sbarco nella Torino bianconera è anche Dejan Kulusevski, strappato all’Inter nella finestra invernale per 44 milioni e lasciato maturare a Parma. Occhio pure a Romero, in questa stagione in prestito al Genoa.

Un discorso a parte meritano i possibili acquisti. La maggior attenzione è sul reparto offensivo. I nomi più caldi potrebbero essere quelli di Federico Chiesa e di Ferran Torres. Il viola è da tempo sotto osservazione, mentre per lo spagnolo potrebbe esserci la fila, visto che sarebbero in corsa anche Barcellona, Real Madrid e Borussia Dortmund. E a centrocampo? I fari, si sa, sono ben puntati su Sandro Tonali, ma anche qui a dominare è la concorrenza. E allora occhio alle piste che potrebbero portare a Cristante e a Locatelli del Sassuolo. Insomma, un futuro che parlerebbe molto italiano.

