Le prime ipotesi concrete sul possibile recupero del ritorno degli ottavi di Champions League fra Juventus e Lione, ecco quando sarà

La Juventus come sappiamo aspetta ancora di sapere quando potrà giocare il ritorno degli ottavi di Champions League che avrebbe dovuto giocare in casa cercando d ribaltare il rovinoso 1 – 0 dell’andata. L’emergenza Coronavirus ha rinviato, come sappiamo, qualsiasi competizione fermando tutto a data da destinarsi. Come riportato da Sky ci sarebbe una possibile data sul recupero, infatti il 7-8 agosto sarebbero indicati come i giorni per disputare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dato che anche altre squadre italiane dovranno recuperare delle gare, oltre alla Juventus ci sono il Napoli e l’Atalanta.

Champions: Juventus-Lione, c’è l’ipotesi sul recupero

La date prevista sono già ipotizzabili, infatti la finale sarebbe prevista per la fine del mese di agosto, il 29. Ma da quanto risulta ci sarà un vero e proprio calcio estivo, infatti le squadre scenderanno in campo anche il giorno di ferragosto e il 18,19,21,22 dovrebbero disputarsi le semifinali di andata e ritorno, prima della finale prevista per il 29 ad Instanbul. Oltre alla stagione in corso sono state già previste le prime fasi a girone per la stagione 2020/2021, che sarebbero fissate per il 20 ottobre.

