Il comune di Camara De Lobos sarà isolato. La pandemia è ufficialmente arrivata anche a Madeira, l’isola natia dov’è attualmente Cristiano Ronaldo

La pandemia del Coronavirus è arrivata anche nell’isola natia di Cristiano Ronaldo, dov’è attualmente il fantasista portoghese insieme alla famiglia. Finora l’isola non sembrava ancora essere entrata nella vera e propria pandemia che sta colpendo -ormai- tutto il mondo mettendo letteralmente in ginocchio tante nazioni, costrette al lockdown. Nel weekend sono stati registrati nuovi casi e il Governo regionale ha quindi deciso di istituire una vera e propria “zona rossa” nel comune di Camara de Lobos, una piccola realtà che però comprende circa 18 mila persone ad una distanza di 20 km della villa di Cristiano Ronaldo situata a Funchal.

Juventus, Cristiano Ronaldo: è zona rossa vicino alla sua villa a Madeira

Il portoghese non avrebbe ancora deciso quando rientrare in Italia in attesa di un comunicato ufficiale in cui venga decisa una data ufficiale per il ripristino delle competizioni e degli allenamenti. Intanto anche la sua Madeira verso la zona rossa proprio com’è accaduto in Italia, come sappiamo il calciatore non appena rientrerà in Italia dovrà essere sottoposto ad uno stop di ulteriori 14 giorni in ottemperanza alle norme vigenti governative, che prevedono una quarantena obbligatoria per tutti coloro che arrivano dall’Estero in Italia, anche qualora non si presentassero sintomi riconducibili al Coronavirus. Un vero e proprio guaio, quello del virus, che ormai ha colpito l’intero mondo mettendo a dura prova anche il settore economico.

