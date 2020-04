Il fenomeno portoghese avrebbe tenuto una festa in famiglia nonostante il lockdown imposto. Sui social è nata una polemica a riguardo

Cristiano Ronaldo attualmente in quarantena nella sua Madeira in attesa di ritornare a Torino non appena ci sarà una data ufficiale sul ripristino delle competizioni e, quindi, di una ripresa degli allenamenti, si sarebbe riunito con l’intera famiglia per festeggiare il compleanno della nipote Alicia Aveiro. Nel video pubblicato sui social dalla sorella Elma, il fenomeno portoghese sembra il primo grande entusiasta applaudendo e cantando con tutta la famiglia in un vero e proprio contesto gioioso. Ma ciononostante per alcune persone che commentano sui social, il comportamento del portoghese non è stato di buon esempio e facendo un video rendendolo pubblico sui social, nonostante sia comunque un contesto familiare, non è stato molto saggio soprattutto durante un periodo di quarantena.

CR7, festa in famiglia nonostante la quarantena. È polemica sui social

Per alcuni tifosi infatti il fatto di “festeggiare” nonostante sia comunque un contesto familiare, non è stato di buon esempio, almeno in questo momento di lockdown. Ora c’è da capire quando il portoghese potrà rientrare a Torino con la piena consapevolezza che una volta rientrato pronto per riprendere gli allenamenti dovrà prima sottoporsi ad un ulteriore quarantena che, in ottemperanza alle norme governative vigenti, obbliga tutti coloro in arriva dall’Estero ad un fermo di 14 giorni anche qualora non dovessero presentare sintomi caratteristici del Coronavirus.

