Kane alla Juventus, Calciomercato: molto più che una tentazione

Sfruttare questo periodo di blocco per fare progetti e pensare al futuro. Ed è probabilmente per tutto questo che il calciomercato è tornato a dir poco di attualità in questi giorni di quarantena. In casa Juventus il principale obiettivo pare essere soltanto uno: trovare un attaccante che possa giocare al fianco di CR7 E, secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, il nome in cima alla lista di Paratici potrebbe essere quello di Harry Kane.

Calciomercato Juventus, Kane sempre nei pensieri

Il 27enne è ancora alle prese con strappo al retto femorale, che lo tiene ai box da gennaio. Quest’infortunio però potrebbe risultare ininfluente sulla sua valutazione. L’attaccante del Tottenham rappresenterebbe il profilo ideale per la Vecchia Signora. Il vero ostacolo potrebbe essere rappresentato dal suo club d’appartenenza e soprattutto dalla richiesta economica, che potrebbe andare oltre i cento milioni di euro.

Ed è per questo che la trattativa appare a dir poco difficile e si potrebbe valutare delle alternative. I nomi sul taccuino potrebbero essere quelli di Gabriele Jesus e Mauro Icardi, due ipotesi affascinanti. Insomma, tutto appare in evoluzione, ma su un cosa sembrerebbero non esserci dubbi: il sogno della Juventus risponde al nome di Harry Kane. E ora non resta che attendere cosa accadrà e se questo, in qualche modo, potrà faticosamente trasformarsi in realtà.

