Dybala, la mamma di Oriana è ancora preoccupata

Paulo Dybala è uno dei giocatori della Juventus che sono purtroppo stati colpiti dal Coronavirus. Le sue condizioni sono in miglioramento, certo, e anche quella della sua compagna Oriana, anche lei risultata positiva al Covid-19. Si spera insomma che al più presto anche per loro finisca questo incubo, come accaduto a Rugani e Matuidi che ora sono risultati negativi.

Per loro dunque ancora isolamento casalingo, in attesa di tempi migliori. Dybala nel frattempo cerca comunque di tenersi in forma, anche se ancora non si sa se e quando il campionato di serie A ricomincerà.

La mamma di Oriana si è detta però preoccupata per le condizioni della figlia in una intervista alla rivista Caras Argentina. «Parliamo sempre con le videochiamate, li vedo entrambi, so che hanno sintomi lievi. Sto dando loro tutti i consigli possibili, prendersi cura di se stessi, riposare, non fare ginnastica, se ci si sente stanchi, andare a letto. Perché una mamma o un papà non smettono mai di preoccuparsi» ha detto la donna.

«Ori e Paulo si sentono molto bene e non hanno alcun sintomo» ha aggiunto la madre della compagna del numero dieci bianconero. «Penso che faranno un altro test nelle prossime ore. Il secondo test per Ori ha dato esito negativo, poi positivo, e ora stanno aspettando i nuovi risultati perché è come se avessero residui del virus nei loro corpi».

