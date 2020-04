Willian verso la Juventus, Lucescu: «Felice se vestirà il bianconero»

Mircea Lucescu, ex allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato dell’interessamento della Juventus per il brasiliano Willian che può lasciare il Chelsea.

La Juventus va sempre a caccia di giocatori importanti per rinforzare la propria rosa e lo farà anche nel prossimo calciomercato. L’intenzione è quella di regalare a Maurizio Sarri un organico che possa fare bene in Italia ma anche in Europa. Per essere competitivi servono campioni esperti che possano fare la differenza, oltre a giovani di qualità. Per questo Willian del Chelsea è un obiettivo tra i più importanti sul taccuino di Fabio Paratici. Si tratta di un esterno imprendibile, quando è in condizione e il CEO bianconero lo sa bene.

Le parole di Lucescu su Willian

«Sarei molto felice se Willian dovesse scegliere la Juve – ha detto Lucescu a Tuttojuve.com -. Sarebbe stupendo vederlo vestire quella maglia, è da molti anni al Chelsea e forse sarebbe ora di cambiare aria. Il club londinese si innamorò del suo talento quando ci affrontò in Champions. Ma tornando alla domanda, sarei contento proprio come lo sono stato per Douglas Costa. Spero possa restare alla Juventus». Il giocatore ha dichiarato di voler continuare la sua carriera in Europa, posticipando per adesso il ritorno in patria. E il suo agente lo sta proponendo a diversi club.

