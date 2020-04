La clamorosa notizia di mercato vedrebbe interessata al profilo del francese Paul Pogba anche una rivale di campo dei bianconeri, ecco chi

Sul mercato sappiamo che ormai nulla è scontato o prevedibile, infatti la clamorosa notizia di mercato vedrebbe una squadra assolutamente inaspettata interessata al profilo del campione francese Paul Pogba. Infatti Beppe Marotta attualmente il ds nerazzurro sarebbe interessato all’acquisto del centrocampista francese per dare a Conte un obiettivo che già ai tempi della Juventus aveva reso possibile, un vero e proprio ritorno di fiamma ma a sponde opposte. Pogba sarebbe un obiettivo che piace anche all’Inter e Beppe Marotta sarebbe pronto ad avanzare una trattativa per portare il francese ex Juventus a Milano, nella rivale di campo dei bianconeri, l’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, due nomi per l’attacco e una cessione

Calciomercato Juventus, Pogba: sul francese anche una rivale italiana

Si potrebbe quindi delineare un clamoroso duello di mercato fra Beppe Marotta e Fabio Paratici, ex colleghi alle prese con l’obiettivo numero uno, attualmente, del calciomercato bianconero. Infatti Pogba non è solo desiderato dalla società ma è voluto tutti i costi dai tifosi che già anni fa ne fecero un vero e proprio pupillo e quotidianamente impazzano i social con l’hashtag #Pogback. Marotta, invece, ai tempi della Juventus aveva reso possibile l’acquisto del centrocampista francese all’epoca nelle giovanili del Man Utd. Un colpo che tuttora sa di clamoroso, ma sembra che Marotta sia nuovamente interessato al francese, pronto a portarlo a Milano nell’Inter allenata da Antonio Conte. Per quanto sia -attualmente- una suggestione il possibile duello di mercato fra bianconeri e nerazzurri per Pogba potrebbe diventare realtà concreta nella prossima finestra estiva di mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Zidane: allenerà la Juventus ma ora è concentrato sul Real Madrid

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK