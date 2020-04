Negli obiettivi del francese c’è quello di allenare la Juventus. Questo è quello che vorrebbe fare Zidane qualora dovesse lasciare i blancos del Real

Zinedine Zidane ha in testa la Juventus e il suo obiettivo sarebbe proprio un giorno quello di poter allenare la squadra di Torino che gli ha permesso di consacrarsi a livello mondiale diventando uno dei giocatori più forti di tutti i tempi del club e dell’intera storia del calcio. Questo è quello che viene esposto da un sondaggio su tuttojuve.com che sottolinea come il francese, al momento, sia concentrato solo sul Real Madrid ma se un giorno dovesse lasciare il club madrileno, il suo primo pensiero sarebbe proprio un ritorno da allenatore alla Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Dybala: in arrivo un’offerta stellare

Zidane: allenerà la Juventus ma ora è concentrato sul Real Madrid

Se dovesse lasciare i blancos, l’allenatore francese non avrebbe dubbi sulla sua prossima destinazione. Il destino che lega Zidane e la Juventus infatti non sembra essere mai stato dimenticato, considerando che l’ex calciatore con i bianconeri ha scritto capitoli importanti per la sua carriera, diventando uno dei calciatori più forti di sempre, vincendo tutto quello che ogni calciatore può desiderare. Il Real è attualmente in una posizione di campionato complicata, dietro il Barcellona e reduce da una sconfitta in Champions League degli ottavi di finale contro il Manchester City.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Dybala: in arrivo un’offerta stellare

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK