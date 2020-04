Laura Giuliani, in corsia con il numero 1: un’operatrice sanitaria omaggia il portiere

Un dpi con il numero e il nome di Laura Giuliani. Questo è quanto fatto un’operatrice sanitaria. Il portiere della Juventus Women ne ha parlato sui social.

Il numero uno su un dpi (dispositivo di protezione individuale), accompagnato da un cognome a dir poco importante sopra: Giuliani. Il tutto è stato indossato da una operatrice sanitaria in corsia. Questa è ovviamente in piena attività di prima linea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Laura Giuliani, portiere della Juventus Women, non poteva restare indifferente e ne ha parlato su Instagram.

Laura Giuliani, ecco il suo pensiero per un’operatrice in corsia

Queste le sue parole: “Come sempre, è tutta questione di prospettiva. Vedere il mio cognome su quel camice mi fa sentire in qualche modo un pochino più vicina a voi… Anche a chilometri di distanza… Ognuno, a modo suo, ha scritto il sulla schiena il numero 1“. Nei giorni scorsi, il portiere della Nazionale femminile ha compiuto un bel gesto, donando alcune maglie sia della squadra azzurra che del Colonia, con cui ha giocato per cinque anni. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di mascherine. “Sono due maglie, autografate e molto significative per me, perché indossate agli inizi della mia carriera. Ammetto che mi ricordano una parte importante della strada che ho percorso“, ha dichiarato l’estremo difensore.

