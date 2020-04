Lukaku su Instagram: “A gennaio 23 giocatori su 25 erano malati”

Lukaku si è lasciato andare a dichiarazioni davvero sconvolgenti in una chat su Instagram, dicendo che contro il Cagliari un giocatore è addirittura svenuto

Ecco le parole dell’attaccante dell’Inter in una chat su Instagram: “Abbiamo avuto una sola settimana libera a dicembre. Siamo tornati e giuro che 23 giocatori su 25 dell’Inter erano malati. Non è uno scherzo”.

Queste le parole di Lukaku durante una chat su Instagram insieme alla moglie di Mertens, compagno di nazionale. Un retroscena davvero shock, sullo stato di salute della squadra nerazzurra lo scorso gennaio, molto prima dell’espandersi effettivo del Coronavirus e della conseguente quarantena. L’attaccante belga ha poi aggiunto:

“Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari di Radja (Nainggolan) e dopo 25 minuti uno dei nostri difensori ha dovuto lasciare il campo, non poteva andare avanti e stava quasi per svenire. Tutti tossivano e avevano la febbre”. Una situazione surreale quella descritta dall’attaccante dell’Inter che lascia presagire che l’espandersi del virus è stato ben prima di quanto pensassimo, infatti tutte le caratteristiche descritte da Lukaku non lasciano dubbi sul fatto che i sintomi siano gli stessi riscontrati, poi successivamente, dai positivi al tampone del Covid-19.

