Rodrigo, il nome nuovo per il mercato della Juve. Scambio con Higuain?

Rodrigo è scuderia Mendes, che dopo l’affare con Cristiano Ronaldo e Cancelo, ha buoni uffici con il mondo della Juventus. Sulla bilancia il Pipita?

Ormai si tratta di un caso vero e proprio. Può solo essere così descritto ciò che sta accadendo attorno a Gonzalo Higuain. L’argentino come noto non vuole fare il suo ritorno in quel di Torino e reputa chiuso il campionato. L’attaccante della Juventus l’avrebbe confidato ai suoi compagni. Una permanenza in patria per stare vicino alla mamma malata, ma anche per una grande paura per la situazione sanitaria che si è creata in Italia a causa del Coronavirus. In molti però pensano che ci sia anche una ragione fortemente legata al calciomercato. Allora all’orizzonte si fa largo l’ipotesi di uno scambio con Rodrigo del Valencia.

Higuain al Valencia per Rodrigo

La Juventus potrebbe mettere sul piatto Higuain per arrivare a Rodrigo. Oltre all’argentino, però, servirebbe anche un conguaglio di 30 milioni di euro visto che lo spagnolo è quasi quattro anni più giovane. In regia per questa trattativa potrebbe esserci come detto Jorge Mendes. E’ un’operazione che potrebbe convenire un po’ a tutti quanti…

