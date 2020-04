È terminato il Comitato esecutivo della UEFA, ecco le decisioni

Si è concluso il comitato esecutivo della UEFA, ecco le importanti novità decise. C’è stato anche il commento del presidente ECA Andrea Agnelli

È terminato il Comitato esecutivo della UEFA in cui si è deciso lo stanziamento immediato di 70 milioni di euro per i club che hanno fornito giocatori alle nazionali. Un minimo di altri 200 verranno dati dopo l’Europeo del 2021. E si è ribadita la volontarietà di portare a termine i campionati entro e non oltre la fine di agosto, così da lasciare spazio alle coppe. In caso di impossibilità di portare a termine i campionati, per la qualificazione alle coppe varranno i meriti sportivi conquistati nella stagione 2019/20. Sulla questione è intervenuto anche il presidente dell’ECA e della Juventus Andera Agnelli, ecco le sue parole:

Così il presidente Andrea Agnelli ha commentato le decisioni prese dalla Uefa: “Tutto ciò rappresenta un’iniezione di liquidità necessaria alle finanze dei club ed è il risultato del lavoro congiunto della ECA con la UEFA per la protezione dei club in questo momento di minaccia esistenziale. Mentre la salute pubblica rimane la nostra principale preoccupazione, garantire un sostegno finanziario, legale e normativo prima di far ripartire il calcio in Europa, una volta che ci sarà la sicurezza per farlo, è di fondamentale importanza per l’ECA e i suoi membri”.

