Calciomercato Juventus, da Pjanic a Rugani: ecco le possibili cessioni

Calciomercato Juventus: in casa bianconera la priorità sembrerebbero essere le cessioni. Ma quali i sono i giocatori destinati a partire?

In casa Juventus, quando si parla di calciomercato, le priorità, sembrerebbero essere le cessioni. Tanti i giocatori che sembrerebbero esser destinati a salutare Torino Federico Bernardeschi, Miralem Pjanic e Daniele Rugani, oltre ovviamente a Gonzalo Higuain: questi, secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, le possibili cessioni. Ma qual è la situazione nel dettaglio?

Calciomercato Juventus, la priorità sono le cessioni

La parola d’ordine potrebbe essere plusvalenza. Bernardeschi sarebbe stato proposto a Milan e Roma, il centrocampista bosniaco al Barcellona, al Psg e in Premier, mentre il difensore avrebbe ricevuto delle telefonate da Napoli. L’obiettivo di Paratici sarebbe quello di apparecchiare una serie di scambi. Il tutto per tutelare i valori dei calciatori messi a bilancio. Un discorso a parte però meriterebbe la questione Higuain. Il contratto dell’argentino scadrà nel 2021. Il vero problema, in caso di cessione, sarebbe l’ingaggio da 7,5 milioni di euro. Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’ipotesi Galaxy e della suggestione River Plate, ma allo stesso tempo i bianconeri starebbero studiando una strategia per evitare una minusvalenza da circa 18 milioni di euro.

L’attacco però potrebbe essere al centro di una vera e propria risoluzione. Infatti anche per Douglas Costa si dovrebbero valutare eventuali offerte importanti e interessanti. Il brasiliano ex Bayern avrebbe degli estimatori in Germania, in Inghilterra ed sarebbe stato proposto al Psg nell’ambito di un possibile affare con Icardi. La sua valutazione però è a dir poco crollata e attualmente si aggira sui 30-35 milioni di euro. Voci, indiscrezioni, idee e suggestioni: in casa Juventus si prova a guardare al futuro.

