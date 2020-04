La suocera di Paulo Dybala, Catherine Fulop, in un’intervista ha spiegato cosa non tollera della Joya bianconera, ecco cosa

Intervistata da un’emittente argentina, Catherine Fulop, la suocera di Paulo Dybala ha specificato cosa non le va giù dell’attaccante argentino della Juventus, ecco le parole di Catherine: “Quello che non mi piace è quando inizia a caricare Ova (mio marito) con discorsi sul calcio. Diventano veri rivali. Ova, naturalmente, si riscalda. Non scherzare con il River! Gli piace giocarci e l’altro impazzisce. Oriana gli chiede di non parlargliene più e lui continua a farlo perché lo trova divertente anche se non lo è”. Queste le dichiarazioni della mamma di Oriana Sabatini, sembra infatti che in famiglia certi argomenti dovrebbero rimanere tabù soprattutto se si parla di calcio argentino, sappiamo come il popolo dell’Argentina sia estremamente legato alla fede calcistica, già nelle rivalità fra River e Boca.

Dybala, parla la suocera: ” È intelligente, ma c’è una cosa che non tollero”

Ma naturalmente la suocera ha anche aggiunto cose molto positive sul calciatore argentino della juventus, la Joya. Ecco le sue parole nei confronti di Paulo Dybala: “ Ho tante cose belle da dire su Paulo. Da quel poco o molto che ci conosciamo, è un ragazzo super semplice, ben istruito, lo noti da subito. Ad esempio quando è venuto a casa nostra per la prima volta, ha detto ad Oriana che voleva incontrarci e questa sua educazione mi è sembrata davvero confortevole. Si è seduto al tavolo con noi e non ha mai guardato il cellulare”.

