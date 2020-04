Tonali, il Barcellona fa sul serio. Offerti 60 milioni al Brescia

Tonali è finito nel mirino del Barcellona che sarebbe pronto ad offrire 60 milioni e due giovani della cantera. Cellino e il Brescia direbbero sì.

Sarebbero i blaugrana il club di cui aveva parlato il presidente del Brescia Cellino nelle scorse settimane quando parlava di «una bella sorpresa da fare a Tonali per giugno». L’offerta presentata sarebbe di 60 milioni di euro cash, più il cartellino di due giovani canterani: si tratterebbe di un centrocampista e di un terzino sinistro. E non si tratterebbe dell’unica proposta pervenuta a Cellino: il Psg sarebbe addirittura intenzionato a mettere sul piatto più di 70 milioni. Cifre completamente fuori portata per la Juve e per l’Inter che speravano di mettere la mani sul gioiello bresciano.

LEGGI ANCHE >>> Thomas alla Juventus, Calciomercato: la situazione

Tonali alla Juve, salta tutto?

La notizia è riportata dal Corriere della Sera e ha fatto subito il giro del mondo. Questo perché Tonali al Barcellona sarebbe ancor più clamoroso del passaggio di Verratti al Barcellona illo tempore. La Juve deve tenere a bada la concorrenza, rappresentata anche dall’Inter. Non sarà però uno scontro a due ed è per questo che per acquistare il centrocampista del Brescia potrebbe servire un investimento economico notevole. Zhang, ad esempio, il patron dei nerazzurri sarebbe pronto ad arrivare fino a 40 milioni di euro. I bianconeri però potrebbero replicare e dare il via a una vera e propria sfida.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK