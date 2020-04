Juventus, la volata scudetto riparte dall’Inter

In casa Juventus si inizia a progettare la ripartenza. E il pensiero va immediatamente a cosa successo prima dello stop: la vittoria con l’Inter.

Oggi sarebbe stata la domenica di Juventus Lazio, la sfida che avrebbe assegnato molto probabilmente una fetta di scudetto. Ora però, vista la situazione di emergenza sanitaria, tutto e cambiato e non vi è più alcun tipo di certezza. Il mondo del calcio prova comunque a ripartire e a ragionare sul possibile ritorno in campo. In casa bianconera, come evidenziato da ‘Il Corriere dello Sport’, la testa non può non andare a quanto accaduto prima dello stop, ossia la bella vittoria contro l’Inter. Tre punti, che sommati a quelli dell’andata, hanno certificato la superiorità nei confronti dei nerazzurri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus, dove sono gli italiani?

Juventus, ecco come ripartire

La domanda che ci si fa però è quale impatto avrà avuto questo lungo stop, in primis sulla condizione fisica e sulle motivazioni del gruppo. Il pensiero va anche ai giocatori bianconeri che in questo momento si trovano all’estero. Infatti la data del loro ritorno è ancora incerta, anche se nei primi giorni della prossima settimana dovrebbero iniziare i rientri e, di conseguenza, anche il periodo di isolamento che ciascuno dovrà osservare come previsto dalla legge. I primi sbarcare a Torino dovrebbero essere Alex Sandro e Danilo Poi ecco che potrebbe toccare Douglas Costa e ai quattro europei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Uefa, ennesima decisione: un mese per presentare i piani di ripartenza

Dal punto di vista mentale, l’obiettivo non può che essere quello di voler rivedere la solidità mostrata con l’Inter, un qualcosa che troppo spesso è mancato in questa stagione. Comunque non mancano i motivi per sorridere, a partire da Cristiano Ronaldo, che è sempre una certezza. E poi c’è quella rosa a dir poco profonda, che potrebbe, soprattutto nel caso si dovesse giocare in un breve periodo, fare la differenza. Insomma, la lotta scudetto potrebbe ripartire a breve e la Juventus ha tutte le intenzioni di farsi trovare al top.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK