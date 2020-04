Nainggolan parla ancora della Juve: “Non la odio ma gli direi sempre di no”

In diretta Instagram, Radja Nainggolan ha parlato ancora della Juventus dicendo che non la odia ma che continuerebbe a dirgli di no

Radja Nainggolan ha parlato di nuovo di Juventus durante una live Instagram, ecco le parole del calciatore, alla domanda fattagli da Damiano Er Faina (noto tifoso laziale) su chi odia di più fra Lazio e Juventus, il calciatore ha risposto: “Non odio nessuno. Quando una persona non si sente di andare in una piazza, non è per odio, ci sono motivazioni differenti“. Si è poi tornati a parlare di quel rifiuto che, nel 2014, il calciatore avrebbe fatto alla società bianconera che lo voleva acquistare e se un domani sarebbe contrario ad un possibile approdo bianconero del proprio figlio. Ecco le parole di Nainggolan: “Se vuole andare a giocare alla Juventus non ci sarebbero problemi per me”.

Radja Nainggolan si è poi sbilanciato sulla favorita allo scudetto dell’anno in corso, attualmente in fase di stallo dovuta a cause di forza maggiore quali, come sappiamo, l’espansione del Coronavirus. Per Radja non ci sono dubbi, per il campionato la favorita rimane sempre la Juventus, ecco cosa ha detto: “ Credo che la favorita resti sempre la Juventus, senza nulla togliere alla Lazio che stava facendo un ottimo campionato. Hanno un gruppo forte talmente ampio, che sarà difficile contrastarli. La Lazio ovviamente dovrà giocarsela, prima o poi i bianconeri dovranno pur perderlo uno scudetto, vedremo. Ma quest’anno i bianconeri rimangono comunque i favoriti alla vittoria”. Il giocatore ha poi parlato del suo rapporto con Antonio Conte ex capitano della Juventus e attuale tecnico nerazzurro, così ha aggiunto: “Conte l’ho vissuto un mese, poi lascia stare le scelte che hanno preso perché quando uno è bravo devi dirlo, ho visto una mentalità sua assurda. In un mese in cui sono stato con lui mi ha detto le cose chiare, in faccia, come piace a me. Dopo un mese la squadra già capiva cosa lui voleva ed è innegabile questo”.

