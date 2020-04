Un kit maker del videogioco PES ha creato una grafica per dare idea di come sarà la nuova maglia home kit della Juventus per la prossima stagione

Il kit maker per PES, videogioco simulativo calcistico, ha svelato in anteprima la possibile nuova home kit della Juventus per la prossima stagione, cioè la maglia che i bianconeri indosseranno nell’annata 2020-2021. Una nuova maglia che avrà nuovamente le strisce nere centrali: un ritorno alle strisce sì, ma con un innovativo design che include una filigrana color oro. La vera rivoluzione sarà nella parte posteriore, come si può vedere nella foto del profilo Instagram di @nikita_23k, sarà completamente bianca con nome e numero in color oro.

Juventus, Pes svela la nuova home kit 2020-2021? Ecco come sarà

Un retro che per molti tifosi richiamerebbe troppo, soprattutto se ad indossarla è Cristiano Ronaldo, come possiamo vedere nella foto soprastante, un richiamo evidente al kit del Real Madrid con cui CR7 ha scritto la storia. Maglia che per il momento sembra dividere ma come sappiamo, col tempo, anche le grafiche più bistrattate per via delle innovative scelte, come quella dell’anno in corso senza più strisce centrali, hanno venduto tantissimo, portando importanti ricavi nelle casse del club bianconero. Col tempo forse piacerà, in attesa di capire se sarà davvero questa la nuova maglia della Juventus della prossima stagione. Ma stando a sondaggi vari pare che sarà proprio un ritorno alle strisce.

