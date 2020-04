Calciomercato Juventus, Higuain via? Ecco il nome del sostituto

Gonzalo Higuain e la Juventus potrebbero separarsi prima della fine del contratto, ovvero giugno 2021. Questa è ormai l’impressione che si fa strada tra i tifosi bianconeri, che aspettano il rientro del calciatore dall’Argentina per riprendere gli allenamenti.

Allenamenti che, come sappiamo, dal prossimo 4 maggio potranno ripartire in modo individuale. Mentre per quanto riguarda gli allenamenti in gruppo si dovrà attendere invece il 18 maggio. Rimane da capire se la serie A davvero ripartirà o meno, non sono state date certezze in tal senso. Tuttavia tutti i giocatori della Juventus non si faranno certo trovare impreparati nell’eventualità.

Come riporta Sky Sport, Higuain però potrebbe prendere in considerazione l’idea di tornare a giocare in Argentina alla fine di questa stagione. Tornato in patria per l’emergenza Coronavirus, sarebbe intenzionato a rimanere vicino alla famiglia. Per questo motivo potrebbe cercare un accordo con il club bianconero.

LEGGI ANCHE –>>Lotito: «Dico sì ad una sfida secca Juventus-Lazio

Calciomercato Juventus: spunta l’idea Cavani

Se davvero Higuain andrà via, la società bianconera non si farà certo trovare impreparata. Da tempo del resto la Juve sta cercando un centravanti che possa fare la differenza a suon di gol. E se Kane ha una valutazione decisamente alta, ecco il nome che potrebbe fare al caso della formazione di Sarri.

E’ quello di Edison Cavani, centravanti uruguaiano che alla fine del mese di giugno lascerà il Psg per scadenza del suo contratto. Dunque si potrebbe prendere a costo zero. Ha 33 anni, vero, ma è un bomber di razza che nel corso della sua carriera ha sempre avuto un grande feeling con il gol. Certamente per prenderlo la Juventus dovrà essere più brava di tante rivali, visto che sono tanti i club che sono interessati alle sue prestazioni.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK