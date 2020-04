Calciomercato Juventus, le verità di Di Marzio su Pogba e Chiesa

Calciomercato Juventus: nel corso di una diretta facebook, il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Pogba e Chiesa.

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato delle trattative inerenti Pogba e Chiesa.

Secondo Di Marzio la Juventus è realmente interessata al centrocampista francese, ma molto dipenderà dalle richieste del Manchester United. L’emergenza coronavirus inevitabilmente cambierà il calciomercato, sarà difficile raggiungere certe cifre e molto dipenderà dalle richieste dei “Red Devils”. Se il Manchester United chiederà solo cash, l’affare diventerà impossibile. Per la Juventus l’unica opzione è quella degli scambi, che secondo il giornalista di Sky Sport sarà un leitmotiv di tutta l’estate bianconera.

Calciomercato Juventus, il retroscena su Chiesa

Di Marzio ha anche ribadito un retroscena relativo alla passata estate su Chiesa, che aveva trovato un accordo con la Juventus per un quinquennale da cinque milioni di euro a stagione. Poi però il presidente della Fiorentina Commisso è riuscito a trattenerlo. L’interesse dei bianconeri resta, ma anche in questo caso un’eventuale trattativa potrebbe sbloccarsi solo in caso di scambi.

Almeno per la prossima stagione sembra invece sfumare il sogno Zaniolo. Per Gianluca Di Marzio è più probabile la firma per un ulteriore rinnovo del contratto con la Roma che un suo passaggio alla Juventus. Questo nonostante sia saltato il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin.

