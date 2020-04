Emerson Palmieri, sul piatto della bilancia la Juventus mette un centrocampista

Per arrivare ad Emerson Palmieri la Juventus sembra disposta ad offrire Adrien Rabiot al Chelsea. Sarri vuole un terzino sinistro di un certo peso.

Emerson Palmieri è uno degli obiettivi per giugno della Juventus. L’italo-brasiliano potrebbe sbarcare nella Torino bianconera la prossima estate. I bianconeri erano alla ricerca di un terzino già in questo calciomercato di gennaio. Il Chelsea, però, club proprietario del suo cartellino ha fatto muro non lasciandolo partire verso l’Allianz Stadium. L’idea di Paratici e Sarri è quella di rendere stimolante la concorrenza per l’out mancino, tenendo in rosa due validi elementi come Alex Sandro e il laterale dei Blues. A partire, tuttavia, potrebbe essere Adrien Rabiot. Si darebbe così vita ad uno scambio clamoroso con il club di Abramovich. A rivelarlo è il giornale Tuttosport.

Uno scambio per arrivare ad Emerson Palmieri

Il futuro di Rabiot potrebbe essere quindi in Premier League, dove vantava ancora diversi estimatori. Il club più interessato a lui, dando credito ad alcune fonti inglesi è l’Arsenal, un paio di mesi fa data disponibile a un investimento. L’interesse a quanto pare concreto dei Gunners può stimolare il derby col Chelsea. La Juventus è intenzionata a confezionare una sorta di scambio con Emerson Palmieri per far quadrare il cerchio.

