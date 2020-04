Anche De Ligt lascia l’Italia e torna nella sua Olanda a fronte dello stop imposto dall’avanzare del Virus. Lo ha svelato la fidanzata su Instagram

De Ligt si aggiunge alla lista dei giocatori in “esodo” dalla Juventus, anche l’olandese è pronto a tornare in patria insieme alla bellissima fidanzata AnneKee. A svelarlo è proprio la fidanzata AnneKee Molenaar, che ha prima pubblicato una foto mentre tiene in braccio il cagnolino della coppia, Luna, e poi successivamente ha pubblicato un video, sempre su Instagram, in cui il cucciolo corre insieme al suo padrone De Ligt. Pronti, quindi, a tornare in patria, In Olanda dalla famiglia.

Juventus, anche De Ligt lascia l’Italia. A svelarlo è la fidanzata

Con De Ligt in ritorno in Olanda, sono nove i giocatori in lista dell’esodo bianconero: Cristiano Ronaldo (Portogallo), Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro (Brasile), Gonzalo Higuain (Argentina), Sami Khedira (Germania), Adrien Rabiot (Francia) e Wojciech Szczesny (Polonia) e Pjanic che naturalmente essendo stato il primo a partire è già tornato a Torino dove sta svolgendo regolarmente degli allenamenti nel proprio domicilio.

