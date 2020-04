Cristiano Ronaldo non rientrerà già martedì in Italia, ma tra qualche giorno. Dunque il campione portoghese starà ancora qualche giorno nella sua Madeira

CR7 non tornerà a Torino già martedì, come avrebbe dovuto fare. Il campione portoghese resterà ancora qualche giorno nella sua terra natia, l’isola di Madeira dove sta trascorrendo la quarantena, in isolamento con la propria famiglia. Dopo l’espansione e il conseguente stato di pandemia, il campione portoghese come altri giocatori “esteri” della Juventus è tornato nella sua terra natale per trascorrere la quarantena con la famiglia.

Juventus, Cristiano Ronaldo: resta ancora a Madeira

Non appena il fantasista tornerà in Italia dovrà sottoporsi ad un ulteriore auto isolamento che secondo il protocollo governativo dà l’obbligo a tutti coloro in arrivo dall’estero un ulteriore quarantena di 14 giorni anche qualora non si presentassero i sintomi classici del Covid-19. Il calciatore, come gli altri in rientro, dovrà osservare queste regole in ottemperanza alle norme vigenti nel nostro territorio nazionale. In seguito, con il graduale ritorno di tutte le attività prospettata dalla Fase 2, tutti gli atleti e quindi i calciatori potranno riprendere l’allenamento individualmente il 4 maggio, sempre tenendo presente le regole del distanziamento sociale.

