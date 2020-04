Francia, Ligue 1: stop al calcio, ecco la situazione

Stop al calcio in Francia. È arrivato l’annuncio del primo ministro francese. Uno dei campionati più importanti ha ufficialmente fermato le competizioni

È arrivata l’ufficialità, la stagione in corso del 2019/2020 della Ligue 1 ma anche della Ligue 2 francese si è fermata. Lo ha annunciato il primo ministro francese Edouard Philippe all’Assemblea Nazionale, ecco le sue parole: “La stagione 2019/20 degli sport professionistici, compreso il calcio, non potrà riprendere. Si ripartirà dunque direttamente a settembre con la nuova stagione”. La Ligue 1 è stato il primo campionato a prendere una posizione netta sulla faccenda Coronavirus e dall’espandersi di un’epidemia che ormai ha reso impossibile proseguire, così da chiudere definitivamente la possibilità di vedere ancora il campionato nazionale almeno per questa stagione.

Nel frattempo non ci sono ancora informazioni in merito ai titoli, alle promozioni, retrocessioni e le qualificazioni alle coppe europee, saranno probabilmente comunicate a giorni. Ma è ormai certo che la Ligue 1 sarà il primo dei cinque grandi campionati internazionali (nel calcio) a chiudere in anticipo, a fronte di un inevitabile decisione dettata dall’espandersi del contagio del Covid-19.

