Rugani al Milan, la Juventus chiede una contropartita importante

Rugani è finito nel mirino dei rossoneri che lo vorrebbero portare a San Siro. La Juventus apre, ma chiede una contropartita: è Theo Hernandez?

Daniele Rugani non ha mai convinto quando è stato chiamato in causa da Maurizio Sarri. La sua esplosione non c’è mai stata, sebbene Paratici sperasse il contrario. Il centrale difensivo non ha convinto i tifosi dei bianconeri e, probabilmente, nemmeno il suo allenatore. Questo al punto che si vocifera sempre di più di un suo possibile addio nel calciomercato che a breve aprirà i battenti. Non sarà però semplice piazzare il ragazzo che in questi anni ha perso anche la Nazionale. All’orizzonte, però, c’è il Milan che sembra interessato a portarlo a San Siro.

Rugani verso il Milan in cambio di chi?

Rugani a gennaio è stato sondato da alcuni club di Premier League e Bundesliga, mentre in Italia sarebbe soprattutto il Milan a non perdere di vista il giocatore. Il centrale difensivo, primo giocatore della Serie A a contrarre il coronavirus e guarito dopo diverse settimane in quarantena, resterebbe un obiettivo sensibile della dirigenza rossonera, che a fine stagione potrebbe tentare un nuovo assalto per portarlo a Milano. La Juventus apre alla cessione, ma vuole una contropartita. Il nome caldo è Theo Hernandez.

