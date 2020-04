Higuain allena via web i baby del River Plate. Indizio di mercato?

Higuain, ancora in Argentina di fianco alla madre malata, sta tenendo delle lezioni via web ai giovani calciatori del River Plate. In ottica calciomercato?

Con l’inevitabile addio di Higuain la Juventus sta già pensando ai sostituti ideali per la prossima stagione, che possano garantire la stessa qualità che col tempo ha dimostrato il Pipita. La storia fra il Pipita e la società bianconera sembra ormai arrivata agli inevitabili titoli di coda. Il calciatore sembra intenzionato a non tornare in Italia per restarsene in Argentina, così da ufficializzare il divorzio anticipato con la possibile rescissione del contratto che non sarebbe stato comunque rinnovato per un’altra stagione. Il primo nome è chiaramente quello di Mauro Icardi volenteroso, come sappiamo, del ritorno in Italia. Accetterebbe volentieri la destinazione Juventus, già la sua compagna e agente Wanda Nara è in contatto con Paratici, parti che sono pronte a trovare un accordo. L’altro nome invece è quello di Milik, occasione dell’ultimo mese. L’attaccante polacco del Napoli sembra essere il profilo preferito dall’allenatore Maurizio Sarri che già in azzurro ne aveva fatto il pupillo. A conferma di ciò la notizia di ciò che l’ex bomber di Sarri al Napoli sta facendo in Argentina.

Higuain e l’indizio di calciomercato

Gazzetta dello Sport scrive: «Higuain è cresciuto nel River Plate. Ed è rimasto profondamente legato a una delle più importanti società di tutto il Sudamerica. E oggi si è concesso anche un’apparizione in pubblico, seppure virtuale come d’obbligo in tempi di coronavirus. Come riferisce Olé, il giocatore della Juve ha tenuto una lezione online ai giovani talenti del River. I ragazzi, di età compresa tra i 12 e i 21 anni lo hanno ascoltato con grande attenzione per un’ora e mezza».

