Calciomercato Juventus, duello per il bomber tedesco

Sarà uno dei giocatori che sarà più cercati nel prossimo calciomercato estivo e non potrebbe essere altrimenti, visto che è giovane, forte e segna tanto. Stiamo parlando di Timo Werner, centravanti tedesco del Lipsia che in questa stagione – finora – ha segnato la bellezza di 26 reti.

Bomber moderno e dalle mille risorse, è il finalizzatore ideale del gioco di Nagelsmann e ha portato la sua squadra nelle prime posizioni della Bundesliga. Campionato tedesco che potrebbe essere il primo a ripartire in questo periodo di emergenza Coronavirus. Ha solo 24 anni e questo vuol dire che investire una somma importante su di lui vorrebbe dire avere a disposizione un bomber per molti anni.

LEGGI ANCHE –>>«Emerson Palmieri alla Juventus, i club stanno trattanto»

Calciomercato Juventus: altro duello con l’Inter?

Secondo i rumors di calciomercato di Tuttosport anche la Juventus sarebbe sulle tracce di Werner per la prossima stagione. I bianconeri potrebbero avere la necessità di sostituire Higuain nel caso in cui l’argentino lascerà Torino un anno prima della scadenza del suo contratto. E in ogni caso cercano un bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo. Werner potrebbe essere il giocatore adatto, anche se come al solito è sempre il nome di Icardi ad essere in pole position. A quanto pare però ci sarebbe anche l’Inter sul giocatore, con i nerazzurri che potrebbero reinvestire una importante somma di denaro nel caso in cui cederanno Lautaro Martinez.

La pista più calda per Werner pare essere però il Liverpool. Con gli inglesi che punterebbero forte su di lui per un tridente con Salah e Manè che sarebbe difficile da fermare. L’allenatore Klopp, connazionale dell’attaccante, potrebbe essere la motivazione in più per spingere il giocatore verso la Premier.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK