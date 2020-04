Calciomercato Juventus, il 2021 anno di svolta per cinque

La Juventus pianifica il futuro in attesa di decifrare il presente. Non si sa ancora infatti se e quando il campionato potrà ricominciare. E così non rimane altro che iniziare a mettere i tasselli al posto giusto per la prossima stagione, con una rosa da rinforzare e rendere sempre più competitiva.

In questo momento l’obiettivo è quello di consolidare i pilastri ed è per questo motivo che sono in arrivo i rinnovi di alcuni elementi fino al 2021, anno che si preannuncia comunque di grandi cambiamenti in casa Juve.

Calciomercato Juventus: i rinnovi in vista

Giorgio Chiellini e Gigi Buffon sono due elementi molto importanti per la squadra. Non solo in campo, ma anche nello spogliatoio. Dove la loro esperienza è di grande aiuto. Per entrambi è in arrivo un rinnovo contrattuale fino a giugno 2021, data che potrebbe essere poi un bivio per la loro carriera. Con eventuali scarpini da appendere al chiodo per iniziare una nuova vita da dirigenti.

Higuain fino a fine contratto

Ultimo anno di contratto in arrivo invece per Gonzalo Higuain, che difficilmente rinnoverà con i bianconero. L’attaccante argentino probabilmente arriverà a giugno 2021 con l’obiettivo di essere poi svincolato per scegliere la migliore destinazione. Magari il campionato americano, la Mls, oppure non è da escludere un ritorno in patria al River Plate. Non è però da escludere che una separazione possa arrivare già in estate.

A giugno 2021 scadranno i contratti di due giocatori d’esperienza come Khedira e Matuidi, per anni perni del centrocampo. Sia il francese che il tedesco dovrebbero continuare ad essere un perno della rosa di Sarri anche nella prossima stagione. Poi si vedrà.

