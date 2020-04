I bianconeri sarebbero interessarti al profilo del numero 1 del Bayern Monaco che non ha ancora rinnovato il suo contratto, pronti all’offerta

La Juventus sarebbe pronta ad un ennesimo affare sul fronte calciomercato, infatti potrebbe tornare su un vecchio profilo che già in passato era stato accostato alle sponde bianconere, stiamo parlando del portierone del Bayern Monaco Manuel Neuer, che oltre ad essere il numero 1 della Baviera è anche l’estremo difensore della Nazionale tedesca. Il tedesco è in scadenza di contratto nel 2021 e le trattative per il rinnovo, per il momento, non hanno trovato un accordo fra le parti. I bianconeri dunque sarebbero pronti ad offrire un contratto a Neuer nonostante il rinnovo di Wojciech Szczęsny.

Calciomercato Juventus, Neuer: pronti all’offerta per il numero 1 del Bayern

Intanto i bavaresi si sono già assicurati Nubel come portiere per la prossima stagione e, quindi, il destino di Neuer sembra allontanarsi dalla Germania anche per questa ennesima conferma. Secondo l’indiscrezione di mercato che arriva dal sito todofichajes.com, la società bianconera avrebbe avuto dei contatti con Neuer ed il suo entourage proponendo già un’offerta di 15 milioni per il cartellino del portiere tedesco. Un affare che potrebbe portare uno dei portieri più forti e vincenti della storia vestire la maglia bianconera.

