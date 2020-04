Pochettino sarebbe attualmente in polpe per la panchina del nuovo Newcastle e sarebbe proprio l’argentino a chiedere un giocatore della Juventus, ecco chi

Come abbiamo detto già negli scorsi giorni il Newcastle è ormai proiettata a diventare una delle big d’Europa con il nuovo allenatore, che in questo momento dà in polpe il nome dell’argentino Mauricio Pochettino, il club inglese sarebbe già pronto a fare vere e proprie offerte mostruose, come si vedevano fare solo al Paris Saint Germain qualche anno fa, ed ecco che fra le richieste dell’allenatore spiccherebbe in cima alla lista un giocatore della Juventus, stiamo parlando del numero 10 Paulo Dybala. A quanto viene riferito con il cambio di proprietà e l’arrivo al St James’ Park del principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman, l’allenatore avrebbe carta bianca sul mercato e il primo nome è proprio quello dell’attaccante bianconero. Per portare Dybala a Newcastle, il club sarebbe disposto ad offrire una cifra a dir poco faraonica, 185 milioni di euro per il suo cartellino.

Calciomercato Juventus: 185 milioni per un giocatore bianconero

A volere Paulo Dybala sarebbe proprio Mauricio Pochettino che già l’aveva richiesto ai tempi in cui allenava il Tottenham, anche se attualmente la Juventus aveva idea di blindarlo fino oltre al 2022 con un rinnovo di contratto pari a 10 milioni di euro bonus compresi. Ma l’offerta che arriverebbe dall’Inghilterra potrebbe mettere in seria difficoltà la società bianconera che davanti ad un’offerta del genere potrebbe almeno sentire la proposta, che avrebbe del clamoroso anche per il giocatore. Il Newcastle sarebbe disposto ad offrire 185 milioni per il cartellino dell’argentino con un stipendio intorno ai 13 milioni. Un’offerta difficilmente rifiutabile ma che non cambia i desideri della Juventus che vuole fare di Paulo Dybala una bandiera del presente ma soprattutto del futuro. Ci sarà da riflettere solo qualora arrivasse l’offerta ufficiale con la consapevolezza che il giocatore sta bene a Torino e difficilmente vorrà andarsene, anche davanti ad offerte irrinunciabili.

