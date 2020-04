Cristiano Ronaldo, la Gazzetta svela l’indiscrezione sul futuro del campione

Secondo la Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo non concluderebbe l’ultima stagione alla Juventus. Il quarto anno, insomma, lascerebbe il club.

Ci sarebbe incertezza su Cristiano Ronaldo. CR7 sarà al centro del progetto nella prossima stagione, ma nell’estate 2021 può lasciare la Juventus come scrive La Gazzetta dello Sport. Anche il cinque volte Pallone d’Oro non sfuggirebbe quindi all’opera di rinnovamento del club presieduto da Andrea Agnelli. Anticiperebbe così di un anno l’addio rispetto alla scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2022. La Juve potrebbe preparasi presto ad aprire un nuovo ciclo senza Ronaldo.

Cristiano Ronaldo al centro del progetto

Nessun dubbio, invece, per ciò che concerne il presente. Cristiano Ronaldo terminerà almeno altri due campionati con la Juventus. Questo significa che restano il dubbio solo sull’ultima stagione. Ma il portoghese sta per deliziare ancora la platea dei tifosi bianconeri. In campione lusitano non ha mai pensato di lasciare la Vecchia signora perché si è integrato alla perfezione, in più gode della stima di tutti. In Italia, insomma, uno come lui non si trova da nessuna parte. L’impatto con il campionato italiano è stato buono, ha eccellenti rapporti con Agnelli e Paratici, così come tiene un dialogo proficuo con Maurizio Sarri.

