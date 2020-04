A parlare di Paulo Dybala è la fidanzata Oriana che ha detto che stanno aspettando i tamponi e che, attualmente, il calciatore non è nuovamente positivo

A parlare della questione della presunta nuova positività al Covid-19 di Paulo Dybala calciatore argentino della Juventus ci ha pensato la fidanzata Oriana che ha smentito questa notizia, ecco le sue parole: “Paulo non è nuovamente positivo, deve soltanto aspettare. Ha da fare gli ultimi test e vedere qual è il responso”. Oriana Sabatini, la compagna dell’attaccante argentino è intervenuta direttamente sulla questione coronavirus, dopo che ieri un canale tv spagnolo aveva dichiarato la presunta nuova positività al Covid-19 del calciatore argentino, Oriana ha poi aggiunto: “Ovviamente non sappiamo da dove sono arrivate le notizie, da noi non sono uscite, così come abbiamo raccontato la nostra positività, con calma diremo la nostra negatività“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Arthur alla Juventus. Secondo Braida è l’ideale per il calcio di Sarri

Juventus, parla la fidanzata di Dybala: “Aspettiamo gli esiti dei tamponi”

Oriana ha poi parlato anche delle sue condizioni, infatti, oltre al calciatore fu riscontrata anche lei positiva al Covid-19, insieme stanno trascorrendo la quarantena, ecco cosa ha detto Oriana: “A me il test è risultato negativo. Non siamo ancora sicuri al 100%, non vogliamo parlare e ci confermeranno la notizia appena avranno informazioni. Siamo in attesa come gli altri”. Insomma Oriana ha smentito una nuova presunta positività di Paulo rimanendo comunque in attesa di un esito del tampone, con l’augurio di rivedere il calciatore presto in campo e ad allenarsi insieme ai compagni di squadra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Cristiano Ronaldo, la Gazzetta svela l’indiscrezione sul futuro del campione

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK