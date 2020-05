Calciomercato Juventus, l’Inter fa sul serio per Chiesa

Saranno probabilmente tanti i bracci di ferro in chiave calciomercato che vedremo nei prossimi mesi tra Juventus e Inter. Che del resto mirano a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione per essere protagoniste in Italia e in Europa. E che probabilmente hanno molti obiettivi comuni.

Uno di questi è senz’altro Federico Chiesa. Attaccante esterno della Fiorentina, un titolare fisso del suo club e anche elemento che vedremo probabilmente ai prossimi Europei con la maglia dell’Italia. Pur essendo ancora giovanissimo, il suo valore è fuori discussione, è uno dei talenti italiani in rampa di lancio.

La Juventus ormai da un paio d’anni segue il calciatore, con il presidente della Fiorentina Commisso che nella scorsa estate non ha preso in considerazione nessuna ipotesi per la cessione del suo gioiello. Le cose però nel calcio cambiano e l’estate del 2020 potrebbe essere quella giusta per vedere Chiesa con un’altra maglia addosso.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, beffa all’Inter su un parametro zero

Calciomercato Juventus, sorpasso dell’Inter per Chiesa?

La Juventus dovrà stare attenta, perché a quanto pare l’Inter fa davvero sul serio per riuscire a prendere l’attaccante della Fiorentina, figlio d’arte. Secondo infatti quanto riporta Tuttosport il club nerazzurro ha pronta la carta giusta per convincere il presidente Commisso.

La carta porta il nome di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga a fine stagione tornerà all’Inter dal Cagliari per fine prestito, ma il giocatore non è nei piani tecnici di Conte e per lui potrebbe esserci un futuro proprio alla Fiorentina. Il cartellino dell’ex giocatore della Roma dovrebbe dunque rientrare nella trattativa per Chiesa, con l’Inter pronta a mettere sul piatto anche una somma importante, di almeno 40 milioni.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK